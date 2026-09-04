Судебные уведомления в Татарстане будут направлять через Госуслуги

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Судебные уведомления в Татарстане планируют доставлять через личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Об этом сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин на заседании Совета судей Татарстана.

По его словам, в республике готовятся к внедрению Государственной электронной почтовой системы.

«Этот канал станет приоритетным. Если письмо не дойдет, система автоматически подключит резервный вариант – "Гибридную почту"», – пояснил Загидуллин.

Министр также отметил, что Правительство Татарстана уделяет особое внимание развитию системы мировой юстиции. По его словам, цифровизация в этой сфере осуществляется при поддержке Раиса республики.