news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 4 сентября 2026 07:30

Судебные уведомления в Татарстане будут направлять через Госуслуги

Читайте нас в
Телеграм
Судебные уведомления в Татарстане будут направлять через Госуслуги
Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Судебные уведомления в Татарстане планируют доставлять через личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Об этом сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин на заседании Совета судей Татарстана.

По его словам, в республике готовятся к внедрению Государственной электронной почтовой системы.

«Этот канал станет приоритетным. Если письмо не дойдет, система автоматически подключит резервный вариант – "Гибридную почту"», – пояснил Загидуллин.

Министр также отметил, что Правительство Татарстана уделяет особое внимание развитию системы мировой юстиции. По его словам, цифровизация в этой сфере осуществляется при поддержке Раиса республики.

#минюст РТ #госуслуги
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Единое пособие в Татарстане: 14 млрд рублей для 113 тысяч семей и новые правила

Единое пособие в Татарстане: 14 млрд рублей для 113 тысяч семей и новые правила

3 сентября 2026
Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

3 сентября 2026
Новости партнеров