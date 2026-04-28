Судебные участки в Татарстане оснастили системами безопасности

Заседание Совета судей Республики Татарстан прошло в Казани. С докладом выступил министр юстиции республики Рустем Загидуллин, который отдельно остановился на вопросах безопасности судебных участков, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что обеспечение безопасности остается одной из приоритетных задач министерства. По его словам, все здания судебных участков мировых судей в республике оснащены современными системами, включая видеонаблюдение, контроль доступа и металлодетекторы.

Министр сообщил, что в рабочее время охрану зданий обеспечивают судебные приставы, а после окончания рабочего дня объекты переводятся под охранно-пожарную сигнализацию. Отдельное внимание уделяется оснащению пропускных пунктов: они оборудованы компьютерами с доступом к электронным базам данных разыскиваемых лиц, должников по исполнительным производствам, а также базам по розыску имущества и детей.

Загидуллин добавил, что для оперативного реагирования на внештатные ситуации все судебные участки оснащены тревожными кнопками, сигнал с которых поступает на пульт вневедомственной охраны.

Кроме того, в 2026 году запланирован комплекс совместных учений с участием службы судебных приставов. По словам министра, тренировки пройдут в Менделеевском и Алексеевском районах республики, а также в Московском районе Казани. Они позволят сотрудникам отработать действия в чрезвычайных ситуациях. Первые такие учения уже прошли в конце марта на участках Ново-Савиновского судебного района.