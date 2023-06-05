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Судебные приставы в РТ взыскали с многодетного отца почти 400 тыс. рублей алиментов
Многодетный отец выплатил 378 тыс. рублей по алиментам после того, как приставы ограничили его в водительских правах. Об этом сообщили в республиканском управлении Судебных приставов.
Установлено, что мужчина должен был выплачивать алименты на содержание 3-х детей. Несмотря на напоминания приставов, выплаты не осуществлялись в течение полутора лет. В результате сотрудник ведомства ограничил мужчину в спецправе управления транспортным средством.
После получения такого постановления, родитель погасил задолженность по алиментам в полном объеме.
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