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Руc Тат
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Происшествия 5 июня 2023 12:11

Судебные приставы в РТ взыскали с многодетного отца почти 400 тыс. рублей алиментов

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Многодетный отец выплатил 378 тыс. рублей по алиментам после того, как приставы ограничили его в водительских правах. Об этом сообщили в республиканском управлении Судебных приставов.

Установлено, что мужчина должен был выплачивать алименты на содержание 3-х детей. Несмотря на напоминания приставов, выплаты не осуществлялись в течение полутора лет. В результате сотрудник ведомства ограничил мужчину в спецправе управления транспортным средством.

После получения такого постановления, родитель погасил задолженность по алиментам в полном объеме.

#долги по алиментам
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