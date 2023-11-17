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Судебные приставы Татарстана усилили работу по взысканию алиментов
Судебные приставы-исполнители Татарстана увеличили количество консультаций по взысканию алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь консультации по вопросу уплаты алиментных платежей будут проходить каждую пятницу. Проводить прием будет руководитель республиканского Управления судебных приставов, главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.
Обратиться к главе ведомства можно также по видеосвязи из отделений судебных приставов, а задать интересующие вопросы через социальные сети Главного управления в Telegram, «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» с единым названием «ГУФСПП России по Республике Татарстан».
Чтобы попасть на прием к Анвару Закирову необходимо предварительно записаться по телефонам: 8(843)514 92 21 и (843)514-92-02.
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