Судебные приставы Татарстана усилили работу по взысканию алиментов

Судебные приставы-исполнители Татарстана увеличили количество консультаций по взысканию алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь консультации по вопросу уплаты алиментных платежей будут проходить каждую пятницу. Проводить прием будет руководитель республиканского Управления судебных приставов, главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

Обратиться к главе ведомства можно также по видеосвязи из отделений судебных приставов, а задать интересующие вопросы через социальные сети Главного управления в Telegram, «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» с единым названием «ГУФСПП России по Республике Татарстан».

Чтобы попасть на прием к Анвару Закирову необходимо предварительно записаться по телефонам: 8(843)514 92 21 и (843)514-92-02.