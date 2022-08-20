Судебные приставы РТ устроили игру в лазертаг для детей переселенцев с Мариуполя

Судебные приставы Татарстана провели военно-спортивную игру «Зарница» для детей вынужденных переселенцев из Мариуполя. Игра была приурочена ко Дню Государственного флага России.

«У нас дети дружные, озорные, очень обрадовались, что поедут на игру. Надеемся, что заведут здесь, в Татарстане, новых друзей», – сказала Анастасия Тобина.

Фото: УФССП России по РТ

Сорок детей разделились на две команды. Они выслушали инструктаж, переоделись в камуфляжную форму и получили оружие с инфракрасным излучением, после чего начали игру в тактический лазертаг.

Во время игры ребята научились ориентироваться на местности и действовать в команде. Через три часа игры все дети довольными пошли на обед. Ребята познакомились друг с другом, даже обменялись телефонами. В конце мероприятия была сделана общая фотография. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.