Судебные приставы РТ просят заранее записываться на прием, чтобы экономить время

Приставы Татарстана просят заранее записываться на прием, чтобы экономить время.

Как сообщают в республиканском Управлении судебных приставов, записаться на прием можно на официальном сайте управления. Для записи нужно зайти на главную страницу сайта, выбрать раздел «Запись на прием». Далее необходимо выбрать дату приема, если этого не сделать, программа автоматически запишет на свободное время. После этого на электронную почту обратившемуся отправят талон-подтверждение.

Как показывает практика, чаще всего жители республики приходят на прием по живой очереди, на что приходится тратить намного больше времени в ожидании. За десять месяцев этого года по предварительной записи приставы приняли 16 тысяч человек. Без записи – 153 тысячи.

В ведомстве отмечают, что если жителю республики необходимо уточнить какие-либо моменты у пристава, ему необходимо ожидать в очереди.

Также можно обратиться к дежурному сотруднику, который есть в каждом отделении. Специалист принимает как по записи, так и в порядке живой очереди. Он поможет решить срочный вопрос, к примеру о снятии ограничения на выезд с должника или снятии ареста с банковской карты.

Приставы напоминают, что подать заявление или получить информацию по исполнительному производству можно и дистанционно. Это можно сделать через интернет-приемную на официальном сайте ведомства или через личный кабинет портала Госуслуг.

Прием граждан приставами ведется по вторникам с 9.00 до 13.00, четвергам с 13.00 до 18.00, кроме отделения судебных приставов № 2 по Нижнекамскому району: среда с 13.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00.

Отметим, что всего за десять месяцев 2023 года судебными приставами республики было рассмотрено 625 тысяч обращений от жителей.