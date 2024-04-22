Судебные приставы рассказали татарстанцам, как попасть к ним на прием

Граждане, желающие попасть на прием в отделы и отделения судебных приставов, могут воспользоваться предварительной записью через личный кабинет Госуслуг или формой заявки на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, рассказали в ведомстве.

Для записи необходимо перейти на главную страницу официального сайта конкретного управления и выбрать раздел «Запись на прием».

Если дату приема не указывать, система автоматически определит свободное время. Затем на указанный электронный адрес будет отправлена копия талона-подтверждения. Во время приема необходимо будет предъявить паспорт и талон-подтверждение.

По вторникам прием ведется с 9:00 до 13:00, по четвергам – с 13:00 до 18:00. Прием по вопросам взыскания административных штрафов ГИБДД в Казани ведется немного иначе – во вторник и четверг весь день с 9.00 до 18.00.

В Нижнекамском районе в отделении №2 график иной: прием ведется в среду с 13:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 13:00. Отделение №1 работает по вторникам и четвергам.

Для экстренных случаев, таких как снятие ограничения на выезд должника или снятие ареста с банковской карты, в каждом отделении есть дежурный сотрудник. Также были созданы аккаунты в мессенджере Telegram и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с единым названием «ГУФССП России по Республике Татарстан» для экстренной связи.