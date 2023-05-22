Судебные приставы проверят сотни бухгалтерий Татарстана на выплату алиментов

С сегодняшнего дня судебные приставы РТ начинают проверки нескольких сотен бухгалтерий для выявления нарушений, связанных с алиментными выплатами. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

«Задолженность списывается в том числе и с заработной платы. На исполнении у судебных приставов находится более 10 тысяч производств на работающих должников, в рамках которых происходит контроль удержания денег. Сейчас проведено 3,5 тысячи проверок и мы дальше продолжаем эту работу. В настоящее время запланировано несколько сотен проверок бухгалтерий на предприятиях, которые производят удержания», – рассказала Елена Варфоломеева.

Акция «Судебные приставы – детям» стартовала сегодня и продлится до 1 июня. Она приурочена к Международному дню защиты детей. В этот период для восстановления прав детей, которые не получают выплаты от своих родителей, будут использованы программы «Мобильный розыск» и «Дорожный пристав». Кроме того, у неплательщиков алиментов будут арестовывать движимое имущество.