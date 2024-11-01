Судебные приставы проведут прием населения с омбудсменом Татарстана

Во вторник, 5 октября, пройдет совместный прием граждан, организованный Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан и руководством республиканского Управления судебных приставов. Прием будет осуществляться с 14:00 до 16:00 в Аппарате Уполномоченного по правам человека по адресу: Казань, улица Карла Маркса, дом 61.

Жители районов также смогут задать свои вопросы через видеосвязь с использованием программы «Skype» в приемных общественных помощников Уполномоченного по правам человека РТ в разных муниципальных образованиях республики.

Тем, кто планирует посетить совместный прием, важно заранее записаться по телефону (843) 236-41-80 и прибыть в назначенное время в приемную общественного помощника Уполномоченного либо в Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ.