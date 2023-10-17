Судебные приставы приостанавливают производство в отношении участников СВО

В отношении участников СВО судебные приставы приостанавливают исполнительное производство. Об этом сегодня во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Альберт Ибятуллин.

«Да, если должник-гражданин участвует в СВО, то производство по делам в отношении него приостанавливается. Не попадают под это две категории – алиментные выплаты на содержание детей и возмещение вреда, причиненного в виду смерти кормильца. В данный момент приостановлено более 12 тысяч производств», – сказал он.

По словам Альберта Ибятуллина, сегодня есть возможность подать заявление о приостановлении производства несколькими способами. Военнослужащий может подать его сам при заключении контракта, оно напрямую попадет в службу судебных приставов, либо дистанционно на портале Госуслуг или в МФЦ.

«Если гражаднин уже убыл к месту несения службы, подать заявление о приостановлении исполнительного производства могут его ближайшие родственники. Нужно предоставить доркументы, подтверждающие родство и документы о том, что он уже убыл в военную часть», – объяснил Альберт Ибятуллин.

Все такие заявления рассматриваются оперативно, в течение дня-двух. По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии службы судебных приставов (843) 514 92 21.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.