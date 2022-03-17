Судебные приставы предупреждают татарстанцев об участившихся случаях мошенничества

В республике участились случаи обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов. Они присылают на электронную почту письма о наличии задолженности, которую нужно срочно оплатить, а также прилагают ссылку якобы для погашения задолженности.

По этой ссылке предлагается ввести данные банковских карт или же гражданам предлагают загрузить неизвестный файл, в котором содержится вредоносный вирус, дающий аферистам доступ к реквизитам ваших карт.

УФССП России по РТ не рекомендует переходить по ссылкам, если они длинные или созданы с помощью сервисов сокращения ссылок (bit.ly, tinyurl.com и тому подобных).

Внимательно изучите адреса официальных сайтов ФССП России и Управления по Татарстану, чтобы не попасться на поддельную страницу, поскольку мошенники могут скопировать оформление и дизайн официального сайта судебных приставов.

В пресс-службе ведомства напоминают, что уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется либо почтой, либо в личный кабинет на портале Госуслуг. Проверить свои долги можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП».

Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.