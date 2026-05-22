Судебные приставы ответят на вопросы татарстанцев об алиментах

С 20 мая по 1 июня Федеральная служба судебных приставов проводит Всероссийскую акцию «Судебные приставы – детям». Ее цель – увеличение эффективности взыскания алиментов, а также привлечение внимания общества к ответственному исполнению родительских обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ, в настоящее время порядка 14,5 тыс. татарстанцев имеют задолженности по алиментам. Во время акции приставы проведут приемы и консультации по вопросам алиментов и расскажут о результатах работы по их взысканию. Кроме того, они пройдутся по адресам неплательщиков и проверят бухгалтерии на своевременное и верное удержание алиментов из зарплат должников.

В ведомстве напоминают, что неплательщикам грозит арест имущества, ограничение выезда из РФ, направление в центры занятости для неработающих должников, а также административная и уголовная ответственность.

Оплатить задолженность можно лично взыскателю с оформлением расписки, переводом на банковский счет получателя с указанием назначения платежа, через депозитный счет ФССП, а также через Госуслуги. При самостоятельной оплате задолженности необходимо предупредить об этом судебного пристава и предоставить подтверждающие документы.

«Призываем граждан своевременно исполнять родительские обязательства и помнить, что забота о детях – это

ответственность каждого родителя!» – обратились к родителям в ведомстве.