Судебные приставы напомнили жителям РТ, что арест средств теперь автоматический

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Надежда Тарасова напомнила, что в действующее законодательство внесены изменения в части ареста банковских счетов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-инфом»

«Арест должника возникает автоматически при возбуждении исполнительного производства. То есть, поступает исполнительный документ, в программу судебный пристав-исполнитель вносит все данные и возбуждается исполнительное производство. И уже на самом первом этапе эта программа формирует постановление о наложении ареста на банковские счета должника», – рассказала Надежда Тарасова.

Если должник не выплачивает долг в течение пяти дней, пристав подписывает постановление, и оно отправляется в кредитные учреждения. После чего денежные средства должника, равные сумме долга, оказываются под арестом, то есть списать, перевести и вообще что-либо с ними сделать – невозможно.

«Если долг не был уплачен, пристав отправляет в банк два постановления – одно, чтобы снять арест со счета, а второе, чтобы принудительно взыскать с этого счета денежные средства для погашения задолженности. Должник и взыскатель получают соответствующие уведомления в сервисе "Госуслуги"», – пояснила Тарасова.