Судебные приставы арестовали грузовик казанца, который задолжал 200 тысяч по налогам
Житель Казани накопил задолженность по налогам на сумму 200 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили три испольнительных производства на должника.
Прибыв по адресу проживания неплательщика, приставы арестовали грузовик, который находится в собственности мужчины.
Теперь арест с большегруза снимут только после полного погашения задолженности. В противном случае грузовик продадут на торгах в счет погашения долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.