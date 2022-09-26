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Происшествия
26 сентября 2022  12:11
Павел Климчак

Судебные приставы арестовали грузовик казанца, который задолжал 200 тысяч по налогам

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Житель Казани накопил задолженность по налогам на сумму 200 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили три испольнительных производства на должника.

Прибыв по адресу проживания неплательщика, приставы арестовали грузовик, который находится в собственности мужчины.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Теперь арест с большегруза снимут только после полного погашения задолженности. В противном случае грузовик продадут на торгах в счет погашения долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#судебные приставы #арест авто
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