Судебные приставы арестовали BMW казанца прямо на дороге за долг в миллион рублей

На владельца авто было составлено 10 исполнительных производств: 8 – по налогам на общую сумму 186 тысяч рублей и еще два – о взыскании материального ущерба почти на 900 тысяч рублей.

Во время проверки приставы выяснили, что он является владельцем нескольких машин. Сотрудник ведомства вынес запрет на регистрацию транспорта должника и на его банковские счета, однако это не побудило его оплатить задолженность.

Обнаружить его удалось во время совместного рейда с автоинспекторами в Советском районе Казани. Автомобиль неплательщика BMW арестовали и отправили на спецстоянку. Теперь, чтобы вернуть его, мужчине нужно оплатить долг в полном объеме, как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.