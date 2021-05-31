Судебному эксперту из Казани грозит уголовный срок за ДТП со смертельным исходом

Сегодня в Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу о ДТП со смертельным исходом. На скамье подсудимых 50-летний судебный строительный эксперт — Андрей Мелешенко. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до пяти лет.

По версии следствия, в начале января Мелешенко, находясь за рулем своего автомобиля, ехал по улице Искра в сторону улицы Патриса Лумумбы. Навстречу к нему по дороге шел пожилой мужчина — 88-летний Борис Безверхов. Мелешенко, пытаясь избежать столкновения, решил не останавливать машину, а объехать пешехода слева. Однако из-за большого количества снега на дороге машину занесло, мужчина потерял управление и на большой скорости сбил пешехода.

«В результате ДТП пешеходом Безверховым были получены телесные травмы, от которых 25 января 2021 года он скончался в больнице», — заявил в обвинительной речи старший помощник прокурора Советского района Руслан Давлетшин.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

«Понадеялся на свой профессионализм», — объяснил сегодня на суде Мелешенко.

Кроме того, мужчина принес извинения потерпевшей стороне и возместил моральный ущерб в виде денежной компенсации в 300 тыс. рублей. Сегодня вдова Безверхова Мария Володина попросила в суде прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

«В настоящее время между Володиной и Мелешенко достигнуто примирение. Причиненный вред заглажен в полном объеме путем возмещения морального и материального ущерба в денежном выражении и принесением извинений. Претензий морального или материального характера не имеется», — зачитала судья ходатайство Володиной.

Кроме того, адвокат обвиняемого попросила суд рассмотреть дело в особом порядке, однако гособвинение выступило против. Судья отклонила ходатайство защиты. Дело будет рассматриваться в общем порядке, следующее заседание назначено на 8 июня.