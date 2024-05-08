Судебного пристава из Татарстана подозревают в получении взятки, возбуждено дело

Сотрудника Менделеевского районного отделения судебных приставов подозревают в получении взятки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что факт коррупции выявили сотрудники отдела собственной безопасности совместно с правоохранительными органами.

«В Менделеевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РТ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ "‎Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)"‎ в отношении судебного пристава-исполнителя, старшего лейтенанта внутренней службы Менделеевского РОСП», – указали в ведомстве. Подробности дела пока неизвестны.