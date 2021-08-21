Судьбу матча «КАМАЗ» – «Балтика» решил единственный мяч, забитый на четвертой минуте игры

Футбольный клуб «КАМАЗ» встречался сегодня в Набережных Челнах с калининградской «Балтикой» в матче 7-го тура первенства ФНЛ.

Гости активнее начали встречу и уже на 4-й минуте открыли счет. Защитник «КАМАЗа» Чингиз Магомадов решил обыграть соперника прямо у своей штрафной, потерял мяч и гости воспользовались этой ошибкой – автором гола стал полузащитник «Балтики» Ян Казаев – 0:1.

Этот счет продержался до конца игры, принеся калининградцам первую победу в этом сезоне.

После 7-ми туров «КАМАЗ» имеет 11 очков в своем активе. Столько же набрали «Нефтехимик», «Алания» и «Краснодар-2». У всех клубов по 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Они делят с челнинцами места с 7-го по 10-е.

В 8-м туре ФНЛ «КАМАЗ» 29 августа дома сыграет с воронежским «Факелом». А чуть ранее, 25 августа, челнинцы во Владимире встретятся с местным «Торпедо» в матче первого тура группового этапа Кубка России.