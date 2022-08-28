Судьбу и перспективы национальных СМИ обсудят в Казани представители 30 регионов России

В Казани стартует IX Форум национальных и региональных СМИ. Событие собрало более 300 делегатов из 30 регионов России. 28–30 августа гостей республики ожидают экскурсии, заседания, семинары по журналистскому мастерству и участие в праздновании Дня РТ и Казани.

Сегодня форум откроется с экскурсии по острову-граду Свияжску, а на следующий день гости примут участие в пленарном заседании в Иннополисе, посвященном развитию региональных и национальных СМИ. К обсуждению присоединятся руководители крупных региональных, областных и районных изданий, телерадиокомпаний, информагентств из разных субъектов РФ, а также представители Комитета Госдумы по делам национальностей, межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики», комиссии Общественной палаты России.

Организаторы подготовили для участников семинары по журналистскому мастерству, экскурсии для гостей, участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Республики Татарстан и Дня города Казани.

Форум состоится при поддержке Правительства Татарстана под эгидой Федерального агентства по делам национальностей и входит в государственную программу «Реализация государственной национальной политики в РТ на 2014 — 2025 годы».

Организатор — Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».