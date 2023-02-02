Судьбоносное сражение: в Казани открылась выставка «Сталинград — история Победы»

Сегодня в Казани открылся всероссийский выставочный проект «Сталинград — история Победы». Мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, посвящено городу, который стал символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны, и ключевым этапам сражения, ставшего одним из переломных в ходе Великой Отечественной войны.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В церемонии открытия приняли участие депутат Государственной думы РФ Татьяна Ларионова, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, а также заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Сегодня особенный день, один из самых значимых в истории России. Это величайшая дата в истории нашего военного искусства и истории Великой Отечественной войны. С самого утра в телевизионных сюжетах прозвучала информация о Сталинградской битве, прозвучали страшные и печальные цифры о наших погибших солдатах.

Эта выставка представлена особенно для тех, кто помнит и хочет помнить об этих событиях. Вопросы исторической памяти действительно важны, особенно с учетом спецоперации. Все мы понимаем, что история — это наши деды, отцы, бабушки. История продолжается и продолжать ее нам», — сказала Татьяна Ларионова.

Она отметила, что выставка поможет школьникам узнать больше о Сталинградской битве, полнее раскроет события, произошедшие 80 лет назад.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Зиля Валеева добавила, что в битве принимали участие сотни тысяч людей, в том числе десятки тысяч татарстанцев. В боях за город участвовали две стрелковые дивизии из Казани. Двое казанцев и один уроженец Менделеевского района стали героями Советского Союза, а 12 жителей республики стали кавалерами ордена Славы.

«Героический подвиг соотечественников привел к тому, что коренным и стратегическим образом изменился ход Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Именно со Сталинградской битвы начался курс на нашу великую Победу. Мы можем проследить в проекте, какими невероятными усилиями и жертвами нашим солдатам далась эта победа. Самое главное — мы должны помнить о цене Победы, и чем пожертвовал наш народ», — заметила она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Валеева подчеркнула, что сейчас дух защитников Сталинграда проявляется в тех, кто защищает Родину в зоне спецоперации.

«Мы знаем, что победа не бывает легкой. Должны знать не только великие победы и великие свершения, а прежде всего людей, которые дают возможность мирной жизни, развития страны, республики. Я надеюсь, что на этой выставке мы узнаем для себя много полезного, а самое главное, каждый обратит свое внимание на изучение подвига наших героев и роли Татарстана в этой победе», — уверена она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В цифровой экспозиции представлены личные документы, портреты, дневники и фотоархивы участников Сталинградской битвы. Такое погружение в историю боевых действий помогает посетителям погрузиться в атмосферу тех лет.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Проиллюстрированы фрагменты кинохроники, инфографики, диаграммы. Авторы проекта постарались анимировать карты ключевых боевых операций периода Сталинградской битвы. История представлена в хронологическом порядке и охватывает важные этапы сражений. Так, перед посетителем представлены ключевые бои: «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», «Воздушная блокада», операция «Зимняя гроза»,

«Мамаев курган», «Тацинский рейд», «Дом Павлова» «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда».