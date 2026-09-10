Судьбоносная трансферная развязка: спасет ли Дзюба свой пост и сезон «Рубину»

Дедлайн трансферного окна «Рубин» встречает драмой: Иван Олейников предпочёл ЦСКА, а спортивному директору Константину Дзюбе грозит отставка. В материале «ТИ-Спорта» подводим итоги селекции и выясняем, спасут ли трансферное лето и кресло в «Рубине» сделки по Сальседо, Тонья и Иванову.





Фото: rubin-kazan.ru

Провал на флажке: ЦСКА увел Олейникова из-под носа «Рубина»

До закрытия летнего трансферного окна в Российской Премьер-лиге остался ровно один день, и уже можно констатировать: казанский «Рубин» провёл далеко не самую впечатляющую селекционную кампанию этим летом. Да, были точечные подписания в оборонительную линию — аренды Ильи Самошникова и Жахонгира Урозова, официальное подписание Начо, который после заключения контракта не прибавил, а наоборот — утратил те немногие плюсы, которые показал весной. И на этом, в общем-то, всё.

Потенциальный переход полузащитника Ивана Олейникова мог немного улучшить восприятие летней кампании казанцев, но в итоге футболист сделал выбор в пользу ЦСКА. При этом трансфер выглядел практически решённым вопросом. Олейников прилетел в Казань, где ему успели показать инфраструктуру и клубную базу. Представители «Рубина» подготовили соглашение, и для окончательного оформления сделки игроку оставалось лишь пройти медицинский осмотр и поставить подпись под контрактом. В тренерском штабе Франка Артиги на хавбека рассчитывали как на важное усиление средней линии. Однако в последний момент полузащитник не явился на медосмотр, а позже стало понятно, что он едет в родной армейский клуб — в ситуацию оперативно вмешался московский ЦСКА.

Армейцы вышли на своего воспитанника непосредственно перед завершением формальностей в Казани. По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб выплатит самарским «Крыльям Советов» 100 миллионов рублей в качестве компенсации за трансфер, а сам полузащитник получит ещё 120 миллионов рублей подъёмных.

Фактор родного дома в сочетании с финансовыми аргументами не оставил «Рубину» ни единого шанса. Зарплату в ЦСКА игроку тоже предложили более солидную — 7,5 млн в месяц вместо 6 миллионов рублей.

В результате за сутки до дедлайна казанцы оказались у разбитого корыта. Потерять игрока уже после того, как ему показали базу и выложили на стол контракт — болезненный удар по амбициям. Не говоря уже о том, что творится в голове у того же Франка Артиги, который ранее подобных кульбитов в своей тренерской карьере вряд ли видел. Так что информация о том, что якобы тренер может перебраться в армянский «Пюник», сотрудником которого является его агент Дмитрий Селюк, уже не выглядит столь комичной, как может показаться на первый взгляд.

В «Рубине» собираются сменить спортивного директора из-за сорвавшегося трансфера?

Главным итогом невыразительного летнего трансферного окна для «Рубина», судя по всему, могут стать серьёзные кадровые перестановки в руководстве. По информации ряда источников, спортивный директор казанцев Константин Дзюба с высокой долей вероятности покинет свой пост. Высшее руководство клуба крайне недовольно результатами работы спортивного блока и считает текущую селекционную кампанию провальной. На ближайшем совете директоров якобы будет детально рассмотрена ситуация со срывом сразу нескольких ключевых сделок, а организационные меры могут коснуться не только Дзюбы, но и генерального директора Александра Айбатова, а также других сотрудников отдела.

В целом это неудивительно, ведь нынешнее лето изначально обещало быть насыщенным: под Артигу сулили новые приобретения, а слухи о продаже Даку за кругленькую сумму в 11 миллионов евро давали надежду, что ворох инсайдов, всплывавших в течение лета один за другим, наконец-то воплотится в реальность. Однако с тех пор никто атакующую линию «Рубина» так и не усилил.

Первым серьёзным раздражителем для Попечительского совета «Рубина» стал несостоявшийся переход форварда сборной Сенегала Бамбы Дьенга. Sport Baza утверждает, что переговоры по нападающему находились на финишной прямой, однако подписать качественную альтернативу и подстраховку для Мирлинда Даку тогда так и не удалось. Вкупе со свежим срывом трансфера Ивана Олейникова, уехавшего в ЦСКА прямо из Казани, это значительно подорвало доверие к спортивному директору. Дополнительным фактором недовольства высшего руководства, как утверждается, стала излишняя близость Дзюбы с отдельными агентскими кругами.

В казанском клубе намерены найти специалиста, способного решить задачу по стабильному попаданию «Рубина», минимум, в топ-5 Премьер-лиги. Под эти амбиции в Казани собираются существенно увеличить бюджет. Sport Baza утверждает, что при этом перед обновлённым менеджментом встанут задачи не только спортивного, но и маркетингового характера. Одной из приоритетных целей называется увеличение посещаемости домашнего стадиона: привлекать болельщиков на трибуны собираются розыгрышами призов, шоу-программой и фирменным пловом. Однако очевидно, что без сильных трансферов и результатов на поле заполнить арену будет крайне непросто.

Шанс на спасение: реактивация сделки по Тонья, готовый Сальседо и перспективный Иванов

Впрочем, ставить окончательный крест на карьере Константина Дзюбы в «Рубине» пока рановато. У спортивного блока казанцев остаются часы до закрытия трансферного окна, чтобы хотя бы частично реабилитироваться перед высшим руководством и сгладить негативный эффект. По информации «Чемпионата», после болезненного срыва перехода Ивана Олейникова казанский клуб экстренно вернулся к варианту с Франко Тонья. Итальянский хавбек, чьё появление в Казани уже казалось решённым вопросом, снова стал приоритетной целью. Если за оставшееся время менеджменту удастся оперативно дожать сделку с «Генчлербирлиги», проблема отсутствия креативного «мозга» в центре поля всё же будет решена.

Более того, спортивный отдел казанцев, похоже, успеет закрыть другую важную позицию в передней линии. Как стало известно Sport24, 24-летний нападающий Эдди Сальседо уже успешно прошёл углублённый медицинский осмотр и подписал с «Рубином» контракт сроком на четыре года. В ближайшее время клуб официально должен объявить о переходе форварда, который призван добавить агрессии в атаке и создать долгожданную альтернативу Мирлинду Даку.

Параллельно казанцы хотят сработать на перспективу, перехватив талантливого игрока из системы Санкт-Петербурга. По данным инсайдера Ивана Карпова, «Рубин» забирает у «Зенита» 19-летнего атакующего полузащитника Матвея Иванова. Сумма трансфера составит 30 миллионов рублей, а соглашение с игроком рассчитано до лета 2030 года. В текущем сезоне Иванов стал лучшим бомбардиром «Зенита-2», набрав 8 очков (4+4) по системе «гол+пас» всего за 7 матчей Второй лиги. Это крепкий и подвижный футболист с качественным дриблингом, способный брать игру на себя как в центре, так и на фланге. К тому же парень отличается взрослым самообладанием — сам Матвей ранее подчёркивал: «В матчах нужно быть ментально готовыми все 90 минут, и думаю, что у меня с этим нет проблем».

Если спортивному блоку удастся на флажке завершить трансфер Тонья и официально презентовать Сальседо с Ивановым, тональность предстоящего совета директоров может существенно измениться. Финишный рывок может спасти не только пост спортивного директора, но и дать Франку Артиге необходимую глубину состава на осенний отрезок сезона, чтобы уже говорить о других задачах.