Судьбоносная случайность: сотрудница НКНХ о том, почему решила стать крановщицей

«По пути из школы я любила наблюдать, как большой кран разгружает вагоны»

Танзиля Саяхова родилась в Киргизии, но спустя годы ее семья решила сменить постоянное место жительства и переехала в Оренбургскую область. Папа девочки умер, и мама осталась одна с тремя детьми.

«Мама работала поваром в столовой, готовила очень хорошо, и местный глава даже предлагал ей остаться, обещал выделить дом. Но вести хозяйство, работать и следить за детьми одной сложно. Она решила переехать в Нижнекамск, в котором жила папина мама», – вспоминает Танзиля.

Чистый, уютный городок семье понравился сразу. Танзиля решила, что уезжать больше никуда не хочет, так и осталась насовсем. На тот момент девушка уже окончила школу и ей нужно было получать профессию. Однако набор был закрыт уже практически везде, оставалось только училище, в котором можно было получить профессию крановщика. На первый взгляд, профессия совсем не женская. «Но почему бы и нет?» – решила Танзиля и подала документы. Случайность оказалась судьбоносной, и о своем выборе она не пожалела ни разу.

«Знаете, я потом уже вспоминала, что в детстве дорога до школы у меня проходила через железнодорожные пути. На них работал большой кран, разгружал вагоны. Я очень любила наблюдать за этим процессом. Когда шла после школы, могла там остановиться и просто смотреть, как цепляют и поднимают груз, как переставляют его на землю», – поделилась наша собеседница.

После училища юная крановщица устроилась сначала на «Камэнергостройпром», потом на КПД, а в 2015 году перешла работать на «Нижнекамскнефтехим».

«Поначалу было страшно, но сейчас работа – одно удовольствие»

Сейчас Танзиля работает в машинном отделении на азотно-кислородной станции завода органического синтеза «Нижнекамскнефтехима». Она помогает снимать и устанавливать оборудование, которое производит азот и кислород для больниц, а также аргон, необходимый для сварочных работ. Это оборудование объемное и тяжелое, поэтому без помощи крановщика добраться до него невозможно.

Главная сложность заключается в том, что из кабины крана не видно, как производятся манипуляции, в какой момент можно поднимать или ставить на место холодильники и редукторы. Она ориентируется на команды стропальщика, который и показывает ей последовательность действий. Тут очень важна сплоченная работа и взаимопонимание.

«В моей работе важно быть очень внимательной, смотреть, что показывает стропальщик, и ориентироваться на его знаки. У каждого груза есть свои особенности. Помню, как страшно было поначалу. На КПД мне приходилось складировать торцевые панели в небольшой кузов грузовой машины. Еще и делать это все нужно было быстро. Волновалась, нервничала, не сразу получалось. Зато сейчас работа – одно удовольствие», – рассказывает Танзиля.

Еще один важный момент в работе крановщика – это соблюдение техники безопасности, поэтому ежегодно на заводе проходят различные обучения, а после них – экзамены. Кроме того, раз в пять лет сотрудникам необходимо проходить курсы повышения квалификации. Даже несмотря на то что в профессии за более чем 20 лет мало что поменялось – технологии и машины всё те же, набираться большего опыта еще никому не помешало.

«Дочку стажировала сама»: на НКНХ у Саяховых сложилась семейная династия

Танзиля много рассказывала о своей работе дома. Видя мамин энтузиазм и горящие глаза, дочь Камилла прониклась ее историей и тоже захотела стать крановщицей. Она уже начала осваивать кран, а параллельно учится в НХТИ.

Супруг Рашид тоже работает на «Нижнекамскнефтехиме», он специалист ручной формовки, а сын Камиль – сварщик. Младший сын Эмиль пока еще учится в кадетской школе и не решил, с чем свяжет свою жизнь, но мама допускает, что и он когда-то придет на ставшее для их семьи уже родным предприятие.

«Нам комфортно вместе работать. С одной стороны, мы все на разных участках, в течение дня особо не видимся, только до автобуса вместе идем. С другой – вечером у всех есть общие темы для беседы. Да и само отношение к людям мне здесь нравится. Как СИБУР пришел, купили новые автобусы, на работу добираться комфортно, обновили столовые, появились новые медицинские центры. На нашем ремонтном производстве началась масштабная модернизация ремонтно-механического завода, обновляется оборудование. В прошлом году мы с супругом ездили в корпоративный санаторий «СИБУР-Юг», а в этом году в июле и сыну дали путевку в Анапу. Где еще так делают?» – отмечает Танзиля.

«Горжусь тем, что работа позволяет мне помогать близким»

Конечно, есть в жизни героини увлечения и кроме профессии. Например, они с супругом вместе ходят на рыбалку. А еще Танзиля приютила у себя оставшихся без мамы котят, которых нашла на территории завода. Сейчас у нее два кота и кошка.

«Знаете, чем я горжусь больше всего? Тем, что моя работа позволяет мне помогать близким. Например, недавно брат попал в сложную ситуацию и остался без жилья. Ипотеку ему не давали, и я взяла ее на себя, чтобы ему помочь. Платежи вносит он, но я рада, что смогла быть полезной», – рассказала наша собеседница.

Сейчас Танзиля уже заработала пенсию, но уходить даже и не думает, ведь очень любит свою профессию, да и коллектив давно стал второй семьей.

«Мы все очень дружные и сплоченные, а это дорогого стоит», – заключила Танзиля Саяхова.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»