Судьба второй строчки Востока КХЛ: обойдет ли «Ак Барс» кризисный «Авангард» на финише

Борьба за вторую строчку Востока обострилась. Еще неделю назад позиции «Авангарда» выглядели прочными – преимущество в пять очков перед «Ак Барсом» и две игры в запасе. Но серия неудач привела к тому, что преимущество растаяло. «ТИ-Спорт» разбирается в текущей ситуации команд в борьбе двух топов Востока за выгодную вторую строчку конференции.





Фото: ak-bars.ru

Лидеры «Авангарда» «наелись»: цена узкой ротации или отсутствие плана «Б» у Буше?

Судя по всему, в концовке регулярного чемпионата «Авангард» попал в функциональный и психологический кризис. Из десяти февральских игр омичи проиграли уже в четырех, а сегодня команде Ги Буше предстоит серьезнейший экзамен матчем с лидерами таблицы, магнитогорским «Металлургом», так что пятое фиаско тоже нависает над командой.

Омская команда, которая в течение большей части сезона шла в лидерах по качеству атаки, внезапно потеряла легкость. Все указывает на то, что ведущие игроки просто переутомились. Тренерский штаб Ги Буше на протяжении «регулярки» использовал узкую ротацию, и к февралю лидеры просто «наелись». Очевидно, что когда одни и те же хоккеисты, как то: Эндрю Потуральски, Майкл Маклауд и Константин Окулов, закрывают в среднем по 20 минут за матч, играют во всех спецбригадах и тащат на себе результат, спад остается вопросом времени. Бензин в баках первого звена подошел к концу именно тогда, когда нужно было закреплять успех.

«Авангард» угодил в классическую ловушку зависимости от одной-двух связок. Как только у лидеров пропадает свежесть, результативность команды падает в геометрической прогрессии. Соперники давно изучили манеру игры омских спецбригад, а ресурсов для того, чтобы предложить что-то принципиально новое, у штаба сейчас не видно.

Более того, если первое звено не делает разницу, плана «Б» у команды часто просто не находится. У лидеров «ястребов» пропала былая агрессия, а большинство, которое раньше было главным оружием, стало работать со сбоями. Если раньше «ястребы» могли переехать оппонента за счет чистой агрессии и исполнительского мастерства, то теперь им приходится вымучивать каждый гол.

Помимо физики, в омской команде остро встает и вопрос психологии. Потеря уверенности видна в мелочах — в неточных передачах, лишних удалениях и нереализованных моментах, в которых которые голы раньше щелкались как орехи. Показательно, что нынешний спад уже затянулся — он самый продолжительный для клуба за весь сезон, а времени на спокойную работу над ошибками практически нет.

После крупного поражения от «Автомобилиста» (1:5) Ги Буше отметил, что его игроки больше похожи на «трупы».

«Первый период был в порядке. Далее соперник играл лучше нас. Два периода мы выглядели трупами. Точка. Не хочу выделять отдельные моменты из сегодняшней встречи, поскольку мы выглядим не очень здорово на протяжении трех последних матчей. Не похожи сами на себя с тех пор, как вернулись с Дальнего Востока», — объяснялся канадский наставник «Авангарда».

Если Ги Буше и его помощники не найдут способ встряхнуть коллектив — возможно, через ротацию или изменение игровых сочетаний, то «ястребы» рискуют не только потерять второе место, но и зайти в плей-офф в разобранном состоянии.

Синдром упущенного преимущества: что происходит с концентрацией «Ак Барса»?

Впрочем, сказать, что казанцы сейчас чувствуют себя значительно лучше, тоже нельзя, хотя о кризисе говорить рано. Команда Анвара Гатиятулина могла бы воспользоваться осечками Омска, а вместо этого сама угодила в пока небольшую, но функциональную и психологическую яму.

Главным маркером нынешнего состояния «Ак Барса» стал домашний матч против «Лады». Вести 3:0 после первого периода, а в итоге проиграть (4:5 Б) — это удар не столько по турнирному положению, сколько по психологии. Причем проблемы в игре с тольяттинцами будто перешли по цепной реакции из матча в Нижнем Новгороде, когда казанцы также проиграли, упустив комфортное преимущество. Как только перевес становится значительным, команда подсознательно выключается из борьбы. Ошибки в обороне и позиционные провалы в моменты, когда нужно просто «засушить» игру, выглядят как системный сбой. Анвар Гатиятулин после игры с «Ладой» пообещал «поправить головы».

«Была потеря концентрации. Каждая игра — это опыт, мы сегодня получили урок. Но в предыдущие матчи мы показывали и хорошие, правильные отрезки, но есть момент, что кто-то, наверное, уже думает о самом важном этапе сезона. Разберемся, переговорим. Возможно, кому-то голову нужно поправить», — заявил наставник «Ак Барса».

Очевидно, что проблема «Ак Барса» не в физике, а в потере игровой дисциплины. Когда лидеры позволяют себе лишние удаления или неоправданный риск при счете в свою пользу, это быстро передается всей скамейке. Можно отметить у команды Гатиятулина и недостаток характера — команда перестала «кусаться» при неблагоприятном сценарии. Констатации фактов от Гатиятулина, что «нужно доводить такие матчи до побед», уже значительно раздражают болельщиков — на трибунах ждут жестких решений.

Тем не менее у казанского клуба побольше козырей, которые на дистанции могут стать решающими в борьбе за вторую строчку конференции. Главный плюс «Ак Барса» — функциональное состояние лидеров и более сбалансированная нагрузка на состав. В то время как омичи выжимают последние соки из своей первой пятерки, Гатиятулин располагает куда более свежей и глубокой обоймой, способной поддерживать высокий темп. Даже в неудачном матче с «Ладой» казанцы показали, что могут доминировать и создавать моменты сериями, — стартовые отрезки в их исполнении остаются одними из лучших в лиге по качеству давления.

«Ак Барсу» достаточно просто не спасовать — календарь благоволит

У «Авангарда» и «Ак Барса» сейчас по девять встреч в запасе, однако Омск опережает «Ак Барс» на 3 очка (84 против 81). Ключевым моментом для «Авангарда» станет уже сегодняшний домашний матч с магнитогорским «Металлургом», где омичам кровь из носу нужно цепляться за результат, чтобы не посыпаться психологически перед выездом. Далее в начале марта «ястребов» ждет столичное турне к «Спартаку» и ЦСКА. Красно-белые с их энергозатратным хоккеем и системные армейцы способны серьезно помотать лидеров «Авангарда». Потери очков в этих трех матчах неизбежны. А вот в дальнейшем последует чуть более облегченный режим в виде встреч с «Сочи», «Сибирью» и «Торпедо».

«Ак Барсу» в ближайших матчах предстоит пройти экзамен двумя уральскими командами, «Автомобилистом» и «Трактором», которые как раз поймали кураж и к плей-офф подходят в своем «прайме». Далее — поездка к неудобной «Ладе». Следом — последняя домашняя серия с «Сибирью», «Спартаком» и «Сочи».

По идее, обходить «Авангард» казанцы могут уже в первой декаде марта: если «Авангард» вернется из столицы с нулем, «барсам» останется не ошибиться в играх с середняками. Если Гатиятулин, как он сам выразился, «поправит головы» игрокам и вернет ту дисциплину, что была в середине сезона, «Ак Барс» заберет свое за счет запаса прочности. Психологическое преимущество сейчас на стороне казанцев.