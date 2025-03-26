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Общество 26 марта 2025 14:02

Судьба участка на улице Гаврилова в Казани остается неопределенной

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Судьба участка на улице Гаврилова в Казани остается неопределенной
Фото: материалы мэрии Казани

На сессии Казгордумы депутат Алексей Серов (КПРФ) задал вопрос о земельном участке на улице Гаврилова. Он напомнил, что ранее это была береговая линия, которую засыпали для создания парковки для стадиона, которая так и не эксплуатировалась. Депутат поинтересовался, какой объект планируется разместить на участке, который в настоящее время обозначен в публичной кадастровой карте как объект спорта.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Андрей Лобов сообщил, что участок входит в границы проекта планировки правого берега реки Казанки и территорий улиц Фатыха Амирхана, Чистопольская и Гаврилова, предназначенного для размещения объекта регионального значения. По словам Лобова, управление соблюдает все нормативы при выполнении работ, а изменения территории зоны не противоречат проекту планировки.

Однако Лобов не смог конкретно ответить на вопрос о том, какой объект планируется разместить на участке, отметив, что по документам он по-прежнему проходит как зона смешанной жилой и общественной застройки.

С учетом результатов общественных обсуждений, проведенных в феврале 2025 года, а также заключения об оценке регулирующего воздействия, проект изменения территории был вынесен на рассмотрение сессии Казанской городской Думы и единогласно утвержден.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#сессия казгордумы
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