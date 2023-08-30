«Судьба Кота казанского»: зарабатываем на бренде, пока городские коты умирают по подвалам

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Куда катится Кот казанский?

«Их как было множество по подвалам и во дворах, так и осталось. Государство абсолютно не подключено к проблеме [бездомных] кошек, так что зачастую ими занимаются обычные люди», – констатирует основательница казанского приюта «Капитошка» Наталья Федорова.



У самой Натальи сейчас содержатся около 130 кошек – подобранных ею или привезенных горожанами. И ей каждый день звонят люди, иногда по нескольку раз: «Заберите!»



«Я объясняю, что не могу, мой дом – не резиновый. Я специально построила второй этаж для котов. Там у них есть кондиционер, электричество, отопление. Но тянуть это… Это постоянные уборки, а еще я параллельно работаю, как обычный человек. Честно говоря, очень сильно устаю, и физически практически никто не помогает», – делится участница круглого стола.

Наталья Федорова: «Их как было множество по подвалам и во дворах, так и осталось» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На таких неравнодушных казанцах, как Наталья Федорова и другие участники нашей встречи, и держится практически вся система помощи бездомным котам в столице республики.



«Помогают в основном обычные люди, зачастую такие же кошатники, как и я, у которых тоже несколько кошек. Некоторые педагоги в школах и садиках подключают родителей и детей, организовывая сбор кормов, наполнителя, салфеток и так далее. Иногда раз в месяц приезжают студенты КФУ, за что огромное им спасибо, – перечисляет Наталья. – В остальном же – ничего. Финансовой помощи или централизованной работы с населением от государства нет».



Смертность уличных котов в Казани очень высокая: они живут не более 3-5 лет. Чаще всего у них присутствуют серьезные заболевания, так что кошка с доступом на улицу (даже домашняя на свободном выгуле) долго не живет.

Уличные коты живут не более 3-5 лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подсчета бездомных котов в Казани не было, даже подсчет собак – примерный (порядка 6-8 тысяч). По кошкам нет и примерной цифры.



80-90% котов в приютах – бывшие домашние животные, которые оказались на улице не потому, что их выкинули, а потому, что у нас активно практикуется самовыгул, плюс у горожан нет понимания важности стерилизации.



«На собак в городе выделяются большие деньги, но никаких перемен в лучшую сторону так и не произошло: много претензий к качеству исполнения работ, финансированию и так далее. К кошкам же вообще нет такого внимания и финансирования, так что все это ложится на плечи неравнодушных граждан. Кто-то работает официально, у кого-то есть соцсети, про кого-то знаем только мы, потому что эти люди не хотят огласки. Это люди, которые не могут опустить руки, когда видят, что животное в беде», – описывает ситуацию основатель зооприюта «Кот и Пес» Альберт Галиев.

Альберт Галиев: «Волонтеров ни у нас, ни у неравнодушных женщин нет. Финансирование – тоже больной вопрос» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Его приюту уже 8 лет, и за это время он вырос до небывалых размеров. По словам Альберта, он не уверен, что это предел, поскольку уже сейчас в приюте содержатся 500 собак и 80 кошек.



«Волонтеров ни у нас, ни у неравнодушных женщин нет. Финансирование – тоже больной вопрос. Тот, у кого есть дома животные, прекрасно понимает, сколько стоит их накормить, купить наполнитель, какие-то гаджеты, а еще лечение. Последнее вообще не контролируется государством, разбег цен там просто огромный. Поэтому говорить о том, что мы – неравнодушные – справляемся, нельзя», – констатирует Альберт Галиев.

Как помочь казанским котам?

В ходе встречи зоозащитники озвучили вполне конкретные пути решения накопившихся проблем, однако необходимо учитывать, что в одиночку, без поддержки властей, бизнеса, а главное – горожан, им, скорее всего, не справиться.



«В первую очередь, когда мы говорим об организации помощи и изменении ситуации в городе, надо поднимать вопрос стерилизации. Должны проводиться акции для малоимущих владельцев кошек, на мой взгляд. Иначе бывает так, что кошечка родила, а бабушка от безысходности подкидывает котят в подвал», – сетует Наталья Федорова.

У горожан нет понимания важности стерилизации Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам основательницы приюта «Люськин дом» Евгении Кикило, акции по стерилизации иногда все же проводятся, но все упирается в отсутствие информированности граждан.



«Есть врачи, которые делают колоссальные скидки на стерилизацию, есть донатеры, которые оплачивают эту процедуру. Но, на самом деле, можно создать много приютов, покупать корма и стерилизовать кошек, но пока есть неосведомленные о правилах владения животными люди, все будет бесполезно, – считает участница круглого стола. – Я бы хотела, чтобы шла работа с горожанами и с хозяевами котиков. И чтобы сами приюты подходили к выбору новых владельцев более ответственно. Также важна социальная реклама и личный пример – чтобы вышестоящие должности тоже принимали в этом участие, приходили в приюты, брали животных домой. Потому что хороший пример – заразителен».

В свою очередь, Альберт Галиев призывает горожан приезжать в приюты и привозить туда детей. С ним соглашается Наталья Федорова: по ее словам, полезно с малых лет объяснять новому поколению, как надо обращаться с животными и прививать правильное отношение к ним.



«Как уже сказала Евгения, важно объяснять людям, как и что делать, если они собираются завести кота или собаку. Главное – рассказывать все о последствиях и о том, как предотвратить какие-то негативные сценарии, – продолжил Альберт Галиев. – Также на улицах можно установить кормушки и поилки. В Турции, к примеру, вообще стоят «банкоматы»: ты сдаешь бутылку, а оттуда падает корм. Я понимаю, что это совсем «космос», но давайте хотя бы начнем с кормушек».

Участники встречи призывают горожан приезжать в приюты и привозить туда детей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также участники встречи указали на то, что сейчас в городе нет централизованной ассоциации, где можно было бы, к примеру, аккумулировать средства для помощи животным. Решением могло бы стать создание небольшой городской ассоциации «Кот казанский», и это только один из способов использования легендарного бренда для принесения реальной пользы городским котам.

«Почему бы под образ Кота казанского не подвести зоозащитные инициативы?»

«Сейчас многие города России находятся в судорожных поисках собственных туристических брендов и образов, выдумывают «Дни огурца» и так далее. В этом смысле Казани не надо даже прилагать особые усилия, потому что нам досталось все готовое. Бренд «Кот казанский» в плане сувенирной продукции достаточно востребован. Этот образ в целом прижился в туристической сфере», – рассказал краевед, экскурсовод, автор телеграм-канала «Царь Казанский» Марк Шишкин.

У Казани есть официальный герб с изображением дракона, но дракона ты не потискаешь на руках, это серьезный персонаж. Есть герб Татарстана – белый барс, родственный коту, но тоже очень величественный. И есть Кот казанский, который как туристический символ очень хорошо «выстрелил», наложившись на популярность котиков в интернете. И было бы очень хорошо, если бы этот образ начал работать на ваши, практические задачи, предполагает участник круглого стола.

Марк Шишкин: «Бренд “Кот казанский” в плане сувенирной продукции достаточно востребован. Этот образ в целом прижился в туристической сфере» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кота казанского мы получили из русского народного жанра – лубка. Начиная с XVII века появляются изображения, на которых, к примеру, мыши погребают кота: кот лежит на санях, а мыши тянут их на себе вперед. Такая «небывальщина», где реальность перевернута с ног на голову, а на изображении надпись: «Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский, сладко ел, сладко спал…» Или есть еще более поздние изображения, на которых тоже сидит котик, смотрит на нас, и рядом с ним та же надпись.



Искусствоведы и культурологи, начиная с XIX столетия, исписали немало бумаги о том, что значит этот образ – популярный и постоянно воспроизводящийся. Была целая теория о том, что усатый кот – это пародия на Петра Великого, инициированная старообрядческими сторонниками консервативных ценностей. Но с этой трактовкой далеко не все согласны, поскольку образ появился раньше Петра.



Перечисленные географические названия «Казань, Астрахань, Сибирь» – три татарских ханства, которые впоследствии вошли в состав России, и кот, как их персонификация. Возможно, это как-то связано с историей взаимоотношений Руси и Орды. На сценах похорон, кстати, едет и «поп татарский» – тоже прямая отсылка к татарскому содержанию этой легенды», – поведал историю Кота казанского Марк Шишкин.



Образ в народном представлении действительно прижился. Эти картинки продавались на базарах, над ними смелись, как мы сейчас смеемся над мемами, рассказал краевед.

Кот казанский как туристический символ очень хорошо «выстрелил», наложившись на популярность котиков в интернете Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кот казанский – очень узнаваемый образ, его используют сейчас для позиционирования города, для сувенирной продукции. Почему бы под этот образ не подвести зоозащитные инициативы? Здесь открывается широкий спектр рассуждений об образе Казани как города, дружелюбного к котам.

Более того, в Казанском Кремле мы видим два главных символа нашей мультикультурности – мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор. Традиционные конфессии всегда подчеркивают, что работают на межконфессиональный мир. И мы знаем, что у обеих традиционных конфессий на уровне каких-то представлений заложена дистанция в отношении собачек, а вот с котами таких проблем нет – к ним прекрасное отношение. То есть и конфессии могут примкнуть к этому зоозащитному проекту. Существующих примеров тому много. Можно вспомнить множество котов, которые бегают по Раифскому монастырю, или кошку Гли из Айя-Софии.



Здесь также прозвучало то, что в Казани есть некоторые сложности с ветеринарией для кошек, что действительно странно, учитывая то, что у нас находится один из старейших в России ветеринарных вузов», – удивился Марк Шишкин.

Помимо этого, по словам краеведа, есть доподлинная история о том, что Елизавета Петровна выписывала в Петербург котов из Казани, которые потом ловили мышей в Эрмитаже. Есть и более глубинные следы этой истории: к примеру, марийская легенда о том, как во время одной из осад Казани кот казанский предупредил хана о подкопе под стены города.

«Кот казанский – очень узнаваемый образ. Здесь открывается широкий спектр рассуждений об образе Казани как города, дружелюбного к котам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Подобных смысловых точек в Казани много: сам Кот казанский, его памятник на Баумана, сувенирная продукция (почему бы не запартнериться с сувенирщиками по вашему проекту), Ветеринарный институт, традиционные конфессии, Кошачий переулок. С ходу называю несколько сюжетов, которые можно раскручивать на концептуальном уровне, а также встраивать в туристической образ Казани как города, дружелюбного к кошкам. В конечном итоге можно будет извлечь пользу для этих малых созданий и рассказать о проблемах котиков за счет доставшегося нам от XVII-XVIII веков бренда», – предлагает Марк Шишкин.



Озвученное предложение поддержал Альберт Галиев:



«Все это не для удовлетворения личных интересов, а для нашего общего будущего, для нашей страны, которая как раз сейчас меняется, я уверен, в лучшую сторону. В свое время наш президент сказал, что нашу нацию отличают гуманизм и милосердие. Хотелось бы вот это качество сохранить, и не только озвучивать на словах, но и проявлять на деле. И не только среди зоозащитников, а в обществе в целом. А пока есть опасение, что наши казанские коты, судя по всему, скоро останутся просто легендой», – резюмировал он.



Лина Саримова, milliard.tatar