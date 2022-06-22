Судьба футбольного «КАМАЗа» решится 23 июня на заседании Исполкома РФС
Завтра, 23 июня, состоится итоговое заседание Исполкома Российского футболного союза (РФС), на котором будет утвержден состав участников Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2022/23.
Одним из главных вопросов заседания, который будет вынесен на повестку Исполкома, станет судьба восемнадцатой команды лиги. Так, на последнюю путевку претендуют сразу два клуба: челнинский «КАМАЗ» и волгоградский «Ротор».
Стоит отметить, что приоритетное право занять вакантное место имеет имеенно татарстанский коллектив. Однако, есть вероятность, что заявка «КАМАЗа» может быть отклонена из-за проблем с Академией и нестабильным бюджетом. В случае, если челнинцев не допустят до выступления в следующем сезоне ФНЛ, место «КАМАЗа» займет «Ротор». Окончательное решение по данному вопросу будет принято завтра.
Напомним, в следующем сезоне ФНЛ уже гарантированно выступят два татарстанских клуба: казанский «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик».