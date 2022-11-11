Суда с отключенными датчиками заметили у «Северных потоков» перед взрывами трубопроводов

Аналитическая фирма SpaceKnow утверждает, что зафиксировала два неизвестных судна с выключенными датчиками о локации вблизи «Северных потоков» в дни перед терактом на трубопроводах. Об этом со ссылкой на компанию сообщает Wired.

По данным аналитиков, два судна длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах. «У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира», — заявил руководитель и сооснователь SpaceKnow Джерри Яворницки.

Компания проанализировала архив спутниковых снимков за 90 дней и зафиксировала 25 проходящих в этом районе судов. У 23 из них системы опознавания были включены. После этого аналитики передали полученную информацию в НАТО.

Напомним, повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» зафиксировали 26 сентября, позже причиной назвали мощные подводные взрывы. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма, а в Минобороны РФ заявили, что в подготовке диверсии принимали участие британские моряки.