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Суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП
Верховный суд России запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП.
Как рассказывает ТАСС, в марте 2023 года жителя Карелии признали виновным по статье «Невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен». Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.
Выяснилось, что автомобиль съехал в кювет, в результате чего легковушка перевернулась и получила серьезные повреждения.
Водитель употребил алкоголь, пока ждал инспектора ГИБДД для оформления.
Мужчина пытался обжаловать решение, но суд счел его доводы неубедительными.
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