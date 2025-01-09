Суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП

Верховный суд России запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП.

Как рассказывает ТАСС, в марте 2023 года жителя Карелии признали виновным по статье «Невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен». Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

Выяснилось, что автомобиль съехал в кювет, в результате чего легковушка перевернулась и получила серьезные повреждения.

Водитель употребил алкоголь, пока ждал инспектора ГИБДД для оформления.

Мужчина пытался обжаловать решение, но суд счел его доводы неубедительными.