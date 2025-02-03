Суд запретил коммерческие полеты на площадке Куралово

Авиастроительный районный суд Казани запретил проводить коммерческие полеты на посадочной площадке Куралово в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Решение было принято после проверки, проведенной Татарстанской транспортной прокуратурой. Выяснилось, что на этой площадке организовывались экскурсионные полеты без наличия необходимого сертификата для осуществления коммерческой деятельности.

Прокуратура подчеркнула, что такие нарушения могли привести к авариям и угрозе жизни людей. Суд поддержал иск прокурора и запретил полеты до получения всех необходимых документов. Контроль за выполнением этого решения остается за транспортной прокуратурой.