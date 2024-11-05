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Происшествия 5 ноября 2024 17:44

Суд запретил двоим жителям Казани перевозку туристов по Казанке без лицензии

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По иску Татарского транспортного прокурора суд запретил двум жителям Казани осуществлять коммерческие перевозки пассажиров на катере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура обнаружила факт незаконного осуществления коммерческой перевозки туристов по Казанке. Судоводителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Кроме того, представители надзорного ведомства обратились в суд с иском о запрете перевозки пассажиров до получения соответствующей лицензии. Суд удовлетворил требования.

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