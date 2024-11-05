Суд запретил двоим жителям Казани перевозку туристов по Казанке без лицензии

По иску Татарского транспортного прокурора суд запретил двум жителям Казани осуществлять коммерческие перевозки пассажиров на катере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура обнаружила факт незаконного осуществления коммерческой перевозки туристов по Казанке. Судоводителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Кроме того, представители надзорного ведомства обратились в суд с иском о запрете перевозки пассажиров до получения соответствующей лицензии. Суд удовлетворил требования.