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Суд заочно приговорил журналиста Зыгаря* к 8,5 годам колонии за фейки об армии
Басманный суд Москвы вынес заочный приговор известному писателю и журналисту Михаилу Зыгарю*. По информации РИА Новости, он приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Зыгарю* вменяется нарушение пункта «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.
Обвинение утверждает, что эти действия были совершены по мотивам политической, идеологической или расовой ненависти.
Стоит отметить, что приговор вынесен заочно, так как журналист в настоящее время находится за пределами России. Ранее, в апреле, Басманный суд уже выносил решение о заочном аресте Зыгаря*. Срок ареста будет исчисляться с момента его возможной экстрадиции в Россию или задержания.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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