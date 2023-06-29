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Суд заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии экс-главу «Яндекс.Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости.
Мужчина обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти.
По версии следствия, в апреле 2022 года Красильщик разместил в соцсети публикацию с ложной информацией об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе СВО. Кроме того, он дал интервью, где повторил ложные сведения, видеозапись была размещена на YouTube-канале «Шепелин».
Илья Красильщик скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. Впоследствии Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его. Защита заявляла, что вину Илья Красильщик не признает и настаивает на своем оправдании.
«Назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима», – огласила приговор судья Елена Ленская.
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