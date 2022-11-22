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Происшествия
22 ноября 2022  10:27
Елена Саляхова

Суд заочно арестовал журналиста из Казани, внесенного в список иноагентов

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Советский районный суд Казани заочно арестовал Андрея Григорьева*. В декабре минувшего года казанского журналиста внесли в список иноагентов, сообщили в пресс-службе суда.

Заседание состоялось в пятницу. Следствие просило суд заочно арестовать Григорьева. Его обвиняют по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

«Стоит отметить, что на данный момент обвиняемый находится в розыске. Заключение под стражу будет отсчитываться с момента его задержания», – уточнили в пресс-службе суда.

Суд ходатайство следствия удовлетворил. Григорьева заочно арестовали на два месяца.

Напомним, что в прошлом году в список иноагентов попали сразу четыре казанских журналиста, в том числе Андрей Григорьев. Все они работали в издании «Idel.Реалии»**.

* Минюст РФ внес Григорьева в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 3 декабря 2021 года

** Минюст РФ внес «Idel.Реалии» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 5 декабря 2017 года

#сми-иноагенты #арест #Советский районный суд
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