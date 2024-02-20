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Суд заочно арестовал Леонида Гозмана* за фейки о российской армии
В Москве суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана* за распространение фейков об армии, сообщает РИА Новости.
Суд постановил избрать в отношении Гозмана* меру пресечеия в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Вменяют Гозману* статью о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, по которой ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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