Суд заочно арестовал Леонида Гозмана* за фейки о российской армии

В Москве суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана* за распространение фейков об армии, сообщает РИА Новости.

Суд постановил избрать в отношении Гозмана* меру пресечеия в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.

Вменяют Гозману* статью о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, по которой ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и запрещенной в РФ социальной сети с намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.