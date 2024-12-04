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Суд заочно арестовал гражданина США за теракт в Курской области
Суд по ходатайству следователя заочно заключил под стражу гражданина США Деррика Бейлса. Он объявлен в международный розыск, сообщает СК России.
Бейлса заочно обвинили в наемничестве и совершении в конце августа 2024 года теракта на территории Курской области.
«В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта», – говорится в сообщении.
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