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Происшествия 4 декабря 2024 13:30

Суд заочно арестовал гражданина США за теракт в Курской области

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Суд по ходатайству следователя заочно заключил под стражу гражданина США Деррика Бейлса. Он объявлен в международный розыск, сообщает СК России.

Бейлса заочно обвинили в наемничестве и совершении в конце августа 2024 года теракта на территории Курской области.

«В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта», – говорится в сообщении.

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