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Суд заочно арестовал бывшего председателя правления «Группы ГАЗ»
Таганский суд Москвы избрал меру пресечения бывшему топ-менеджеру правления «Группы ГАЗ» Эрику Эберхардсону. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Уроженца и гражданина королевства Швеции заключили под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции.
Эберхардсон занял должность заместителя председателя правления по стратегическому развитию «Группы ГАЗ» в 2005 году. В настоящее время он находится в международном розыске.
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