Суд заочно арестовал бывшего председателя правления «Группы ГАЗ»

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения бывшему топ-менеджеру правления «Группы ГАЗ» Эрику Эберхардсону. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Уроженца и гражданина королевства Швеции заключили под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции.

Эберхардсон занял должность заместителя председателя правления по стратегическому развитию «Группы ГАЗ» в 2005 году. В настоящее время он находится в международном розыске.