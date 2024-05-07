Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что блогер объявлен в розыск. В сентябре он стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Поводом послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе, а также записи, в которых он критически отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

По данным агентства, блогер еще в 2017 году уехал из России. В сентябре 2023 года Минюст признал его иностранным агентом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России