Суд заново пересматривает дело челнинца, зарубившего топором возлюбленного бывшей жены

Алина Файзрахманова

Верховный суд Татарстана начал по второму кругу рассматривать уголовное дело в отношении челнинца, зарубившего топором возлюбленного своей бывшей жены. Алмаз Маликов ранее уже был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, однако это решение суда было отменено апелляционной инстанцией.

Перед сегодняшним заседанием отец убитого Егора Бобенко в разговоре с журналистами заявил, что решение об аннулировании приговора считает справедливым, поскольку, по его мнению, Маликов заслужил более сурового наказания.

Фото: © Алина Файзрахманова

«С приговором первой инстанции я был в корне не согласен. Складывалось такое впечатление, что суд защищает не права потерпевших, а убийцу от наказания. Подсудимый, защищая себя, готов на любые уловки. Я бы хотел для него пожизненного срока, но его не дадут. Пусть сидит и думает, что натворил. Самое святое у человека – это жизнь, и никто не вправе ее отнимать», – заявил мужчина.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2020 года Маликов с топором и собакой бойцовской породы на улице напал на свою экс-супругу и ее нового избранника Егора Бобенко. Мужчина подкараулил их у работы своей бывшей жены. Когда женщина вышла из машины, Маликов подбежал к авто, разбил стекло машины. Бобенко успел выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако злоумышленник натравил на него пса. Собака сбила Бобенко с ног, а подбежавший Маликов стал наносить удары топором по голове и спине жертвы.

Фото: © Алина Файзрахманова

Расправившись с соперником, Маликов кинулся за своей бывшей женой, однако она успела спрятаться в медцентре, в котором работает.

В ноябре прошлого года Верховный Суд Татарстана признал Маликова виновным в убийстве Бобенко, угрозе убийством и причинении легкой степени тяжести вреда здоровью бывшей жене и отправил его в колонию строгого режима на 10 лет. По эпизоду покушения на убийство Маликов был оправдан, кроме того, суд исключил квалифицирующий признак убийства «с особой жестокостью». Отметим, что в прениях гособвинение требовало для Маликова 19,5 лет колонии.

Бывшая жена Маликова и родные погибшего Бобенко посчитали наказание слишком мягким и обжаловали приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, изучив материалы дела, решила аннулировать приговор и вернул дело на пересмотр.