Суд заменил реальный срок экс-замглавы Минпросвещения условным

Мосгорсуд изменил приговор экс-замглавы Министерства просвещения России Марине Раковой.

Ей назначили условный срок с испытательным сроком вместо пяти лет колонии.

Ранее суд признал Марину Раковой виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Ей запрещено занимать должности на госслужбе в течение 2,5 года, и она должны выплатить штраф в 900 тысяч рублей.