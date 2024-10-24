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Происшествия 24 октября 2024 14:02

Суд заменил реальный срок экс-замглавы Минпросвещения условным

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Мосгорсуд изменил приговор экс-замглавы Министерства просвещения России Марине Раковой.

Ей назначили условный срок с испытательным сроком вместо пяти лет колонии.

Ранее суд признал Марину Раковой виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Ей запрещено занимать должности на госслужбе в течение 2,5 года, и она должны выплатить штраф в 900 тысяч рублей.

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