Происшествия 28 ноября 2025 14:28

Суд закрыл кафе «Столица» в поселке Аксубаево из-за кишечной палочки

Роспотребнадзор проверил кафе «Столица» в поселке Аксубаево после того, как у посетителя нашли кишечную инфекцию.

Во время проверки выяснилось, что в заведении не проводится производственный контроль, отсутствует инвентарь для уборки, а до работы допущены сотрудники без сведений о прохождении медицинских осмотров.

Кроме того в кафе нет условий для хранения личных вещей сотрудников — одежда и уличная обувь хранятся на кухне. Не проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции.

В отобранных пробах в продукции «Роллы Филадельфия классические», а также в смывах с ножа для ролл, с одежды повара, с доски для готовой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Постановлением суда деятельность кафе «Столица» приостановлена на 30 суток.

У заболевшего диагностирован гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения.

