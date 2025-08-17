news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 августа 2025 10:30

Суд закрыл кафе «Шаурма и шашлык» в Казани за нарушения санитарных норм

Читайте нас в
Телеграм

В кафе «Шаурма и шашлык» на улице Серова в Казани санитарные врачи и прокуратура обнаружили многочисленные нарушения.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ, в заведении отсутствуют условия для приготовления блюд из продовольственного сырья, нарушен режим мытья столовой посуды, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, до работы допущены сотрудники без сведений о прохождении медицинского осмотра, в приготовлении блюд использовались продукты без маркировки и проч.

Кроме того, в двух отобранных пробах обнаружена кишечная палочка.

В итоге с реализации сняли 14 партий продукции общим весом 60 кг.

На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатаны. Судом принято решение о запрете деятельности кафе на 30 суток.

#Роспотребнадзор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

16 августа 2025
Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

16 августа 2025