Суд закрыл цех кулинарии «Оливье» в Бугульме из-за нарушений санитарных норм

Фото: Роспотребнадзор по РТ

В время проверки в бугульминской кулинарии «Оливье» на улице Гоголя были обнаружены серьезные нарушения. В шести пробах готовых блюд нашли кишечную палочку.

После внеплановой проверки Роспотребнадзор по Татарстану выявил, что в кулинарии отсутствовал контроль за производством, была неправильная организация технологических процессов, кроме того было нарушение технологии приготовления салата из свежих овощей, в пробе также обнаружена кишечная палочка, а инвентарь не был промаркирован.

На владельца кулинарии составили протоколы об административном нарушении и временно запретили деятельность цеха. Помещение опечатали, а сотрудников отправили на внеочередное обучение по гигиене.

По решению суда работа цеха «Оливье» приостановлена на семь суток.