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Происшествия 22 октября 2026 16:37

Суд закрыл арест экс-замначальника полиции Челнов от СМИ

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Сегодня Набережночелнинский городской суд начал избирать меру пресечения бывшему заместителю начальника УМВД Набережных Челнов Марату Фаизову. По ходатайству следователя процесс был закрыт, об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

Как стало известно «Татар-информу», Марата Фаизова подозревают в превышении полномочий. В доме Фаизова на днях прошли обыски. На посту замначальника челнинской полиции Фаизов находился 10 лет. В прошлом году ушел в отставку.

#арест
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