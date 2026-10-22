Суд закрыл арест экс-замначальника полиции Челнов от СМИ

Сегодня Набережночелнинский городской суд начал избирать меру пресечения бывшему заместителю начальника УМВД Набережных Челнов Марату Фаизову. По ходатайству следователя процесс был закрыт, об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

Как стало известно «Татар-информу», Марата Фаизова подозревают в превышении полномочий. В доме Фаизова на днях прошли обыски. На посту замначальника челнинской полиции Фаизов находился 10 лет. В прошлом году ушел в отставку.