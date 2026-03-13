Суд взыскал с жителя Удмуртии почти 13 млн рублей за незаконную добычу песка на Каме

Фото: Пресс-служба МЭПР РТ

Арбитражный суд Удмуртской Республики обязал жителя региона выплатить почти 13 млн рублей за незаконную добычу песка в акватории реки Камы в районе Нижнекамска. Иск подало Министерство экологии РТ. Суд встал на сторону ведомства.



Нарушение выявили инспекторы Закамского управления. Они обнаружили на реке земснаряд, который добывал песок без лицензии. Добытый материал складировали в водоохранной зоне, что нарушает требования Водного кодекса РФ.

По данным экологов, площадь складирования превысила 10 тысяч кв. метров, а объем добытого песка составил около 48 тысяч кубометров.

Земснаряд принадлежит физическому лицу – владельцу компании «МБ Нерудснаб Групп», зарегистрированной в Ижевске. Добровольно возмещать ущерб он отказался, после чего министерство обратилось в суд.

Суд постановил взыскать с нарушителя всю сумму ущерба.