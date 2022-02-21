Суд взыскал с «Рубина» 37,5 млн рублей в пользу бывшего спонсора клуба

Арбитражный татарстанский суд удовлетворил иск букмекерской компании «Олимп» к футбольному клубу «Рубин» на 37,5 млн рублей. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Претензии букмекерской компании связаны с досрочным расторжением договора об оказании услуг по размещению рекламы. В июле 2021 года казанский клуб подписал соглашение с букмекерской компанией «Фонбет» и объявил о расторжении контракта с «Олимп».

«Рубин» собирался решить вопрос компенсации за счёт «Фонбета», однако, «Олимп» захотел отсудить сумму крупнее и выиграл дело.

Стоит отметить, что решение суда принято в первой инстанции, а значит казанский клуб все еще будет иметь возможность оспорить данное решение.