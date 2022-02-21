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Спорт
21 февраля 2022  16:41
Дамир Садриев

Суд взыскал с «Рубина» 37,5 млн рублей в пользу бывшего спонсора клуба

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Арбитражный татарстанский суд удовлетворил иск букмекерской компании «Олимп» к футбольному клубу «Рубин» на 37,5 млн рублей. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Претензии букмекерской компании связаны с досрочным расторжением договора об оказании услуг по размещению рекламы. В июле 2021 года казанский клуб подписал соглашение с букмекерской компанией «Фонбет» и объявил о расторжении контракта с «Олимп».

«Рубин» собирался решить вопрос компенсации за счёт «Фонбета», однако, «Олимп» захотел отсудить сумму крупнее и выиграл дело. 

Стоит отметить, что решение суда принято в первой инстанции, а значит казанский клуб все еще будет иметь возможность оспорить данное решение. 

#фк рубин #Футбол
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