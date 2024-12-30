news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 30 декабря 2024 11:15

Суд взыскал с курьера мошенников 200 тысяч в пользу жительницы Казани

Скопировать ссылку

Суд взыскал с курьера мошенников деньги в пользу жительницы Казани.

Мошенники вошли в доверие к пожилой женщине, которая из-за желания помочь близкому человеку, передала злоумышленнику 200 тысяч рублей.

Далее 31-летний курьер перевел деньги на банковский счет соучастников. За все действия он получил вознаграждение в размере 2 % от похищенной суммы.

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество». С него взыскали 200 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100