Суд взыскал с курьера мошенников 200 тысяч в пользу жительницы Казани

Суд взыскал с курьера мошенников деньги в пользу жительницы Казани.

Мошенники вошли в доверие к пожилой женщине, которая из-за желания помочь близкому человеку, передала злоумышленнику 200 тысяч рублей.

Далее 31-летний курьер перевел деньги на банковский счет соучастников. За все действия он получил вознаграждение в размере 2 % от похищенной суммы.

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество». С него взыскали 200 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.