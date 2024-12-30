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Суд взыскал с курьера мошенников 200 тысяч в пользу жительницы Казани
Суд взыскал с курьера мошенников деньги в пользу жительницы Казани.
Мошенники вошли в доверие к пожилой женщине, которая из-за желания помочь близкому человеку, передала злоумышленнику 200 тысяч рублей.
Далее 31-летний курьер перевел деньги на банковский счет соучастников. За все действия он получил вознаграждение в размере 2 % от похищенной суммы.
Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество». С него взыскали 200 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.
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