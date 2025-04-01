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Происшествия 1 апреля 2025 10:56

Суд взыскал с курьера мошенников 1,3 млн в пользу обманутой жительницы Казани

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Кировский суд Казани рассмотрел иск прокуратуры и взыскал с курьера мошенников в пользу обманутой пенсионерки 1,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ноябре 2024 года мошенники убедили 75-летнюю женщину в том, что ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, они попросили передать курьеру свои сбережения.

Доверчивая пенсионерка передала через него 1,3 млн рублей. Впоследствии мошенник перевел похищенные средства своим кураторам в виде биткоинов.

Суд удовлетворил иск требования прокуроров и взыскал в пользу пенсионерки 1,3 млн рублей.

#Мошенничество #Прокуратура #суд
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