Суд взыскал с курьера более полумиллиона за обман пенсионерки в Татарстане

Самарский районный суд взыскал с курьера 570 тысяч рублей за мошенничество.

Как сообщает Прокуратура РТ, курьер обманул пожилую жительницу Татарстана. Он, по наводке мошенников, забрал деньги у пенсионерки и передал их аферистам.

Исполнение решения суда на контроле у прокуратуры РТ.