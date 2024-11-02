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Происшествия 2 ноября 2024 11:08

Суд взыскал с курьера более полумиллиона за обман пенсионерки в Татарстане

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Самарский районный суд взыскал с курьера 570 тысяч рублей за мошенничество.

Как сообщает Прокуратура РТ, курьер обманул пожилую жительницу Татарстана. Он, по наводке мошенников, забрал деньги у пенсионерки и передал их аферистам.

Исполнение решения суда на контроле у прокуратуры РТ.

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