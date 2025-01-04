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Происшествия 4 января 2025 09:31

Суд взыскал с конструкторского бюро 10 млн рублей за срыв контракта с Минобороны

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Арбитражный суд Москвы взыскал 10 млн рублей с «Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения» за срыв разработки специального вагона для транспортировки ракет, пишет ТАСС.

Суд удовлетворил иск Министерства обороны РФ частично, обязав предприятие выплатить указанную сумму неустойки. Изначально оборонное ведомство требовало взыскать с бюро почти 88 млн рублей, однако суд уменьшил сумму при вынесении окончательного решения.

Согласно материалам дела, в мае 2020 года между Минобороны и бюро был заключен контракт на создание специального вагона для транспортировки ракетной техники по железной дороге. Однако подрядчик не выполнил обязательства в установленные сроки и в полном объеме, что стало основанием для предъявления финансовых претензий.

«Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» является ведущим предприятием госкорпорации «Роскосмос» и занимается разработкой и модернизацией железнодорожных транспортных средств для перевозки ракетно-космической техники. Организация базируется в Твери.
#суд #Минобороны
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