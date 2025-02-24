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Происшествия 24 февраля 2025 10:54

Суд взыскал с казанского предпринимателя 20 млн за налоговое преступление

В Татарстане по иску прокуратуры суд взыскал в доход государства 20 млн рублей ущерба, причиненного налоговым преступлением. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Бывший директор фирмы «НПЦ ГРАД» обязан выплатить 20 млн рублей ущерба за уклонение от налогов с 2013 по 2016 год через фиктивные сделки. В 2021 году его признали виновным, однако ущерб остался невозмещенным.

Прокуратура направила в суд иск, требования которого были удовлетворены. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

#налоги #Прокуратура #суд
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